Обійшов Мбаппе та Кейна: Роналду очолив список найкращих бомбардирів 2023 року

Випередити португальця тепер може лише Ерлінг Голанд.

Зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду продовжує вражати своєю результативністю.

38-річний португалець оформив дубль у матчі 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Іттіхада", за який виступає його колишній одноклубник за мадридським "Реалом" француз Карім Бензема.

Роналду двічі реалізував пенальті, тим самим забивши свої 52-й і 53-й голи цього року. Таким чином, Кріштіану вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів 2023 року.

Роналду обігнав нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе і форварда мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейна, які поточного календарного року забили по 52 голи. Вони не зможуть поліпшити свої показники, адже їхні клуби зіграли вже всі матчі 2023 року.

Єдиним, хто ще може наздогнати та обійти португаьця, залишається бомбардир "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, у якого наразі 50 забитих м'ячів. До кінця 2023 року команда Хосепа Гвардіоли проведе ще два поєдинки в АПЛ – 27 грудня проти "Евертона" та 30 грудня з "Шеффілд Юнайтед".

Своєю чергою, Роналду також ще має можливість збільшити кількість голів – у заключному поєдинку 2023 року "Аль-Наср" 30 грудня на виїзді зіграє проти "Аль-Таавона" у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Нагадаємо, "Аль-Наср" з дублями Роналду та Садіо Мане в гостях розгромив "Аль-Іттіхад" з рахунком 2:5.

Підопічні екстенера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру з 43 очками посідають друге місце у національному чемпіонаті, відстаючи на 7 балів від лідера "Аль-Хіляля".

Читайте також:

АПЛ: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Манчестер Юнайтед" оформив феєричний камбек і здобув перемогу над "Астон Віллою" в АПЛ (відео)

Євро-2024: букмекери назвали фаворитів чемпіонату Європи з футболу