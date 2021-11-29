Обійшов справжню легенду: форвард "Реала" встановив історичний рекорд на клубному рівні

Для цього йому знадобилося понад 700 ігор.

Нападник мадридського " Реала " Карім Бензема встановив неймовірний рекорд.

Так, за інформацією Get French Football News, 33-річний форвард став найкращим французьким бомбардиром на клубному рівні.

У переможному матчі 15-го туру Ла Ліги проти "Севільї" Бензема забив 361-й гол у клубній кар'єрі - за цим показником він обійшов легендарного форварда "Арсеналу" та "Барселони" - Тьєррі Анрі. На клубному рівні Бензема забив 295 голів у 578 матчах за "Реал", а також 66 м'ячів у 149 матчах за "Ліон".

"Чудовий матч, команда! Пишаюся тим, що став найкращим французьким бомбардиром в історії", - написав після гри з андалусійцями француз у своєму Instagram.

Цього сезону на рахунку Бензема 18 поєдинків у всіх турнірах, 16 забитих голів та вісім результативних передач. Зокрема, на його рахунку 13 матчів, 11 м'ячів та іс асистів у внутрішній першості;

Зустріч із "Севільєю" завершилася з рахунком 2:1 на користь Королівського клубу;

на користь Королівського клубу; Вже 1-го грудня "Реал" проведе перенесений матч 9-го туру проти "Атлетика" з Більбао.

Додамо, що саме "Реал" наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Після 14 ігор у їхньому активі 33 бали.