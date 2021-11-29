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Обійшов справжню легенду: форвард "Реала" встановив історичний рекорд на клубному рівні

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Обійшов справжню легенду: форвард "Реала" встановив історичний рекорд на клубному рівні

Associated Press

Для цього йому знадобилося понад 700 ігор.

Нападник мадридського "Реала" Карім Бензема встановив неймовірний рекорд.

Так, за інформацією Get French Football News, 33-річний форвард став найкращим французьким бомбардиром на клубному рівні.

У переможному матчі 15-го туру Ла Ліги проти "Севільї" Бензема забив 361-й гол у клубній кар'єрі - за цим показником він обійшов легендарного форварда "Арсеналу" та "Барселони" - Тьєррі Анрі. На клубному рівні Бензема забив 295 голів у 578 матчах за "Реал", а також 66 м'ячів у 149 матчах за "Ліон".

"Чудовий матч, команда! Пишаюся тим, що став найкращим французьким бомбардиром в історії", - написав після гри з андалусійцями француз у своєму Instagram.

  • Цього сезону на рахунку Бензема 18 поєдинків у всіх турнірах, 16 забитих голів та вісім результативних передач. Зокрема, на його рахунку 13 матчів, 11 м'ячів та іс асистів у внутрішній першості;
  • Зустріч із "Севільєю" завершилася з рахунком 2:1 на користь Королівського клубу;
  • Вже 1-го грудня "Реал" проведе перенесений матч 9-го туру проти "Атлетика" з Більбао.

Додамо, що саме "Реал" наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги. Після 14 ігор у їхньому активі 33 бали.

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