Обізвав "маленьким лохом": Ф'юрі зажадав шалений гонорар за бій з Усиком

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив дуже зухвалу заяву щодо можливого поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

За словами "Циганського короля", він вийде в ринг проти Усика, якщо отримає за титульний бій найбільший гонорар в історії боксу - 500 мільйонів доларів.

Більше того, британець дозволив собі образливо висловитися на адресу українського боксера, обізвавши того "маленьким лохом".

"Найбільший у світі бій повинен відбутися за найбільші у світі гроші. Якщо я поставлю все на поєдинок проти невідомого іноземця, краще дати мені пів мільярда доларів. Якщо ні, то утримуйте цього маленького лоха. Якби це був Джошуа, то я б побився безкоштовно, але ні", - написав Ф'юрі у своєму Instagram.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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