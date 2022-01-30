Обличчя в крові: дівчина зірки "Манчестер Юнайтед" звинуватила його в домашньому насильстві

Обличчя в крові: дівчина зірки "Манчестер Юнайтед" звинуватила його в домашньому насильстві

У клубі вже відреагували на скандальну інформацію.

Дівчина нападника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда модель Герріет Робсон звинуватила футболіста в домашньому насильстві.

Робсон у сторіз Instagram опублікувала відео та фото зі слідами побоїв. На тілі, руках і ногах у коханої 20-річного гравця видно численні гематоми, а обличчя розбите до крові.

"Для всіх, хто хотів знати, що Мейсон Грінвуд робить зі мною", - підписала одну зі сторіз Робсон.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man pic.twitter.com/eqq3xXRGeR — Nathalie (@NatiAFC) January 30, 2022

Також Герріет додала аудіозаписи сварки, під час якої Грінвуд ображає її з великою кількістю непристойних слів.

У "Манчестер Юнайтед" вже відреагували на заяви Робсон.

"Ми знаємо про зображення та звинувачення, що розповсюджуються в соцмережах. Ми не будемо давати коментарі до того часу, поки не будуть встановлені факти. МЮ не виправдовує жодні прояви насильства", - заявили у стані "червоних дияволів".

Грінвуд є вихованцем "манкуніанців", а за першу команду МЮ виступає від 2018 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 23 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, 6 голів та одна результативна передача.

У 2020 році Грінвуд дебютував за збірну Англії, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, він не поїхав через травму.

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