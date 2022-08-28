Обличчям на канвас: американський боксер менш ніж за хвилину брутально "вирубив" суперника (відео)

Срібний призер Олімпіади-2020 Торрез ефектно переміг свого мексиканського опонента в андеркарді бою між колишніми суперниками українця Василя Ломаченка - Хосе Педрасою та Річардом Коммі.

Поєдинок завершився уже в першому раунді. Торрез прямим ударом з лівої приголомшив суперника на 20-й секунді бою. На цьому американець не зупинився і серією потужних ударів добив свою жертву. Після такого потрясіння мексиканець впав обличчям на канвас рингу та вже не зміг продовжити поєдинок, йому знадобилася допомога лікарів.

Промоушен Top Rank, який був організатором боксерського вечору, вже назвав цей нокаут претендентом на звання найкращого 2022 року.

Зазначимо, що для Торреза це був лише третій бій на професійному рингу. Усі три американець виграв нокаутом. Що стосується мексиканця, то він програв утретє в кар'єрі. Також на його рахунку 4 перемоги (2 - нокаутом).

Раніше ТСН Проспорт писав, що 18-річний африканський боксер помер після тренувального спарингу.

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