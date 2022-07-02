Обличчям на канвас: австралійський боксер брутально нокаутував суперника в першому раунді (відео)

Свідками дуже жорсткого нокауту стали глядачі одного з поєдинків, що відбувся в андеркарді чемпіонського бою Майріс Брієдіс - Джай Опетая за титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі

На ринзі зійшлися австралійці Айзек Гардман і Бо Хартас. Бій завершився ефектним нокаутом уже в першому раунді.

Від початку поєдинку Гардман захопив ініціативу та завдав супернику декілька влучних ударів. Хартас намагався відповідати своїми атаками, але за 14 секунд до кінця раунду сталося несподіване.

Обоє боксерів практично одночасно викинули правий хук, проте цілі дістав лише удар Гардмана. Його опонент миттєво втратив рівновагу та упав обличчям на канвас. Усвідомлюючи становище Хартаса, рефері не став відраховувати до десяти, а одразу ж сигналізував про перемогу Айзека нокаутом.

Для Гардмана це був 13-й виграний бій на професійному рингу (11 - нокаутом) за однієї поразки. Хартас програв вдруге в кар'єрі, також на його рахунку 6 перемог (4 - нокаутом).

Зазначимо, що головний бій вечора завершився поразкою латвійця Майріса Брієдіса. Колишній суперник Олександра Усика одноголосним рішенням суддів програв австралійцю Джаю Опетаю та втратив титул IBF важкої ваги.

Раніше ТСН Проспорт писав, що південноафриканський боксер Сімісо Бутелезі помер після бою. Ще на рингу він втратив орієнтацію в просторі та почав бити уявного опонента.

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