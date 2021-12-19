Обличчям на канвас: популярний блогер наглухо вирубив ексчемпіона UFC (відео)

Зірка YouTube Джейк Пол жорстко нокаутував Тайрона Вудлі в реванші.

У ніч проти 19 грудня в Тампі (штат Флорида, США) відбулося боксерське шоу, головною подією якого став бій-реванш між колишнім чемпіоном UFC американцем Тайроном Вудлі та його співвітчизником - популярним ютубером Джейком Полом.

Старт поєдинку минув у рівній боротьбі. 39-річний Вудлі намагався використати свій великий бійцівський досвід, а 24-річний блогер сміливо атакував і декілька разів потужно влучив у суперника.

Повіривши в свої сили, Пол у шостому раунді нокаутував Вудлі ефектним оверхендом. Тайрон голосно гепнувся обличчям на канвас рингу та вже не зміг продовжити бій.

Відео нокауту в бою Пол - Вудлі

Зазначимо, що в першому поєдинку наприкінці серпня Пол переміг Вудлі роздільним суддівським рішенням.

Для американського блогера це був вже п'ятий поєдинок на боксерському ринзі. На його рахунку 5 перемог (4 - нокаутом) і жодної поразки. Раніше він переміг іншого блогера Алі Есона Гіба, колишнього гравця НБА Нейта Робінсона та колишнього чемпіона ММА Бена Аскрена .

. Вудлі - колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі. У змішаних єдиноборствах він провів 27 поєдинків, в яких здобув 19 перемог.

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