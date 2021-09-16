Обмив перемогу: тренер польського клубу потягував пиво на пресконференції після матчу зі "Спартаком"

Керманич варшавської "Легії" не став відкладати святкування виграшу в Москві.
Головний тренер польської "Легії" Чеслав Міхневич не стримував радощів після перемоги над московським "Спартаком" (1:0) у виїзному матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи.
На пресконференції одразу після поєдинку керманич варшавського клубу відкрив три пляшки пива, які стояли в нього на столі. Одну для себе, а дві інші для перекладачки та гравця "Легії".
Поки футболіст відповідав напитання журналістів, Міхневич задоволено потягував пиво, насолоджуючись перемогою над російським клубом.
Czesław Michniewicz > Cristiano Ronaldo #SPALEG #UEL pic.twitter.com/Knwq7RjbDc— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 15, 2021
Додамо, що в матчі зі "Спартаком" у старті вийшов український півзахисник Ігор Харатін, він провів на полі 59 хвилин.
Переможний гол "Легія" забила у компенсований до другого тайму час - Лірім Кастраті замкнув передачу на дальній стійці.
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- Разом з "Легією" та "Спартаком" в групі C також виступають "Лестер" і "Наполі". Вони проведуть очну битву 16 вересня о 22:00.
- Другий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 30 вересня.
- Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.