"Обнулилися" шість гравців збірної України: ФІФА ухвалила важливе рішення щодо стикових матчів ЧС-2022

"Обнулилися" шість гравців збірної України: ФІФА ухвалила важливе рішення щодо стикових матчів ЧС-2022

Організація анулювала жовті картки 107 футболістам.

Футболісти не пропустять стикові матчі за право брати участь у фінальній частині Чемпіонату світу-2022 через жовті картки – ФІФА вирішила скасувати попередження гравцям 12 європейських збірних.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, рішення стосується 107 футболістів, яких жовта картка "відокремлює" від дискваліфікації. Це означає, що всі гравці, заявлені на матчі "стиків", візьмуть у них участь.

Серед них є і гравці збірної України: Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний.

За результатами жеребкування збірній України доведеться зустрітися з національною командою Шотландії. Матч відбудеться на полі шотландців. Поєдинок відбудеться 24 березня о 21:45 за київським часом.

зустрітися з національною командою Шотландії. Матч відбудеться на полі шотландців. Поєдинок відбудеться 24 березня о 21:45 за київським часом. У фіналі плейоф збірна України, якщо зможе туди пробитися, також буде гостем. Потенційний поєдинок українців з переможцем пари Уельс - Австрія заплановано на 29 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.

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