"Оболонь" і "Колос" не визначили сильнішого в матчі-відкритті нового сезону УПЛ

Кияни та ковалівці не потішили уболівальників забитими м'ячами.

Київська "Оболонь" і ковалівський "Колос" розписали нічию у стартовому матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на столичній "Оболонь-Арені" завершилася з рахунком 0:0 .

Упродовж гри жодна з команд не створила великої кількості гоьових моментів. Дещо більше атакував клуб із Ковалівки, який у першому таймі також мав влучання у стійку.

Проте розпечатати ворота суперникам так і не вдалося. Арбітр зафіксував нульову нічию в першому матчі нового сезону елітного дивізіону вітчизняної першості.

Зазначимо, що для "Оболоні" це був перший поєдинок у Прем'єр-лізі після 11 років відсутності.

У другому турі чемпіонату України "пивовари" 5 серпня зіграють у київському дербі з "Динамо", а "Колос" наступного дня прийматиме одеський "Чорноморець".

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