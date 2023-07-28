Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Оболонь" і "Колос" не визначили сильнішого в матчі-відкритті нового сезону УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
35
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Оболонь" і "Колос" не визначили сильнішого в матчі-відкритті нового сезону УПЛ

"Оболонь" – "Колос" / Фото: УПЛ

Кияни та ковалівці не потішили уболівальників забитими м'ячами.

Київська "Оболонь" і ковалівський "Колос" розписали нічию у стартовому матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на столичній "Оболонь-Арені" завершилася з рахунком 0:0.

Упродовж гри жодна з команд не створила великої кількості гоьових моментів. Дещо більше атакував клуб із Ковалівки, який у першому таймі також мав влучання у стійку.

Проте розпечатати ворота суперникам так і не вдалося. Арбітр зафіксував нульову нічию в першому матчі нового сезону елітного дивізіону вітчизняної першості.

Зазначимо, що для "Оболоні" це був перший поєдинок у Прем'єр-лізі після 11 років відсутності.

У другому турі чемпіонату України "пивовари" 5 серпня зіграють у київському дербі з "Динамо", а "Колос" наступного дня прийматиме одеський "Чорноморець".

Читайте також:

Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" – "Минай" та інші матчі 1-го туру УПЛ

Два штрафних і пенальті: український футболіст оформив хет-трик у Лізі конференцій (відео)

Переможний гол і асист: володар "Золотого м'яча" яскраво дебютував за саудівський клуб (відео)

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
35
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація