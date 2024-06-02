"Оболонь" у меншості уникла поразки від "Лівого Берега" та зберегла прописку в УПЛ

"Оболонь" зіграла внічию з "Лівим Берегом" у матчі-відповіді плейоф за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Київській області завершився з рахунком 1:1 .

У першій зустрічі "пивовари" мінімально здолали представника Першої ліги (1:0), перед яким на матч-відповідь стояло завдання обов'язково перемагати.

Перший тайм поєдинку минув без забитих голів. На старті другого тайму "Оболонь" залишилася в меншості – на 51-й хвилині другу жовту картку отримав Олександр Осман.

"Лівий Берег" дуже швидко скористався чисельною перевагою. На 54-й хвилині бразилець Сільва Сіднней відновив паритет у двоматчевій дуелі.

Однак "пивовари" навіть удесятьох зуміли зрівняти рахунок у поєдинку та знову вирватися вперед у двоматчевому протистоянні. На 65-й хвилині забив Ігор Краснопір, який вийшов у другому таймі на заміну.

Таким чином, "Оболонь" здолала "Лівий Берег" із загальним рахунком 2:1 та зберегла прописку в УПЛ на наступний сезон.

Огляд матчу "Лівий Берег" – "Оболонь"

Буде додано незабаром.

Іншу путівку до елітного дивізіону в плейоф розіграють "Епіцентр" і "Верес", які в першому поєдинку не визначили сильнішого (1:1).

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 до Першої ліги вилетіли два найгірші клуби УПЛ – "Минай" та "Металіст 1925". Своєю чергою, автоматичне підвищення в класі здобули "Карпати" та "Інгулець".

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