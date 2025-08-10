ТСН у соціальних мережах

Проспорт
144
1 хв

"Оболонь" завдяки голу-шедевру здолала "Олександрію" в другому турі УПЛ (відео)

Срібний призер минулого розіграшу УПЛ зазнав другої поразки поспіль на старті нового чемпіонату.

Максим Приходько
"Оболонь" – "Олександрія"

"Оболонь" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

"Оболонь" перемогла "Олександрію" в домашньому матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Оболонь Арені" в Києві завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі "пивовари" забили на старті другого тайму. На 46-й хвилині розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Сергій Суханов.

Огляд матчу "Оболонь" – "Олександрія"

"Оболонь" (4 очки) піднялася на друге місце в УПЛ. У стартовому турі кияни зіграли внічию з "Металістом 1925" (0:0).

"Олександрія", яка є срібним призером минулого розіграшу УПЛ, замикає турнірну таблицю, ще не маючи у своєму активі жодного залікового бала. У першому турі підопічні Кирила Нестеренка програли дебютанту елітного дивізіону "Кудрівці" (1:3).

У третьому турі "Оболонь" 15 серпня на виїзді зіграє з "Рухом", а "Олександрія" днем пізніше прийме "Металіст 1925".

