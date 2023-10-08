"Оболонь" здобула перемогу в 10-му турі УПЛ – суперник догравав удев'ятьох і без воротаря

"Пивовари" виграли другий матч поспіль у національному чемпіонаті.

"Оболонь" здобула перемогу над "Металістом 1925" у поєдинку 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на столичній "Оболонь-Арені" завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "пивовари" забили в першому таймі. На 33-й хвилині Ігор Краснопір відзначився після передачі Валерія Дубка.

На 60-й хвилині харків'яни залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Ігор Курило.

Догравали ж матч гості удев'ятьох. На 80-й хвилині пряму червону картку заробив голкіпер "Металіста 1925" Олег Мозіль. Оскільки замін у харківського клубу вже не залишилося, то у ворота став захисник Вадим Червак.

Після цієї перемоги "пивовари" (12 очок) піднялися на 10-те місце в УПЛ. Підопічні Едмара (12 балів) опустилися на 11-ту позицію.

У наступному турі 20 жовтня "Оболонь" прийматиме "Зорю", а "Металіст 1925" зустрінеться із "Кривбасом".

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