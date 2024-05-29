"Оболонь" здолала "Лівий Берег" у першому матчі плейоф за право участі в УПЛ (відео)

"Пивовари" забезпечили собі мінімальну перевагу перед грою у відповідь.

"Оболонь" перемогла "Лівий Берег" у першому матчі плейоф за право грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2024/25. Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі "пивовари" забили після перерви. На 53-й хвилині автором переможного гола став Тарас Мороз.

Огляд матчу "Оболонь" – "Лівий Берег"

Матч-відповідь між командами відбудеться в неділю, 2 червня. Початок – о 16:00. Переможець двоматчевої дуелі проведе наступний сезон в УПЛ.

Зазначимо, що іншу путівку до елітного дивізіону розіграють "Епіцентр" і "Верес", які в першому поєдинку свого протистояння не визначили сильнішого (1:1).

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 до Першої ліги вилетіли два найгірші клуби УПЛ – "Минай" та "Металіст 1925". Своєю чергою, автоматичне підвищення в класі здобули "Карпати" та "Інгулець".

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