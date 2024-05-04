"Оболонь" здолала ЛНЗ і поліпшила свої шанси на збереження прописки в УПЛ (відео)

"Оболонь" обіграла ЛНЗ у домашньому матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві закінчився перемогою столичної команди з рахунком 1:0 .

Вирішальний гол у цій зустрічі "пивовари" забили на 22-й хвилині – Ігор Краснопір завдав результативного удару після передачі Руслана Черненка.

Огляд матчу "Оболонь" – ЛНЗ

Після цього матчу "Оболонь" (25 очок) посідає 13-те місце в УПЛ. "Пивовари" на 6 балів відірвалися від зони прямого вильоту з елітного дивізіону та продовжують боротися за те, щоб уникнути стикових матчів – від рятівної 12-ї сходинки, де перебуває "Олександрія", підопічних Валерія Іващенка відділяють два залікові пункти.

Своєю чергою, ЛНЗ (32 очки) розташовується на сьомій позиції чемпіонату України.

У наступному турі "Оболонь" 11 травня прийме "Рух", а черкаська команда 13 травня на виїзді зустрінеться з "Колосом".

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