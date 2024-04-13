"Оболонь" зіграла внічию з "Минаєм" у напруженому матчі УПЛ з двома вилученнями (відео)

"Пивовари" відігралися в меншості, а потім уже в рівних складах команди не забивали.

"Оболонь" зіграла внічию з "Минаєм" у домашньому матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 1:1 .

Господарі залишилися в меншості вже на самому початку зустрічі – на 12-й хвилині пряму червону картку отримав голкіпер Олександр Рибка.

У другому таймі закарпатський клуб зумів вийти вперед. Арбітр призначив пенальті за фол Олександра Османа проти Сергія Петька у власному карному майданчику під час подачі з правого флангу.

Денис Устименко з 11-метрової позначки спочатку не переграв Назарія Федорівського, однак голкіпер "пивоварів" вийшов за лінію воріт до удару, тому пенальті довелося перебити. Із другої спроби Устименко на 58-й хвилині відправив м'яч у правий кут.

Незважаючи на гру удесятьох, "Оболонь" уже через чотири хвилини зрівняла рахунок – відзначився Владислав Приймак.

На 67-й хвилині склади команд вирівнялися – другу жовту картку та вилучення заробив захисник минайців Сергій Корнійчук. Після цього голів у матчі забито вже не було.

Огляд матчу "Оболонь" – "Минай"

"Оболонь" (19 очок) посідає 14-те місце в УПЛ. "Минай" замикає турнірну таблицю, маючи у своєму активі 15 балів.

У наступному матчі чемпіонату України "пивовари" 17 квітня зіграють з "Олександрією". Того ж дня "Минай" позмагається з "Динамо".

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