Обов'язковий претендент на титул Усика назвав умову, за якої дозволить українцю побитися з Ф'юрі

Обов'язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі Філіп Хргович заявив, що не заважатиме проведенню бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі лише в тому разі, якщо йому заплатять щедрі відступні.

Хорватський боксер також висловив впевненість у тому, що йому до снаги перемогти Усика, а потім битися з Ф'юрі за звання "абсолюта".

"Я не погоджуся на відступні. Можливо, хіба що на якусь божевільну суму, але мені здається, що її мені не запропонують. Я відчуваю, що можу перемогти Усика і побитися за звання абсолютного чемпіона світу. Я можу заробити набагато більше, ніж ці відступні.

Це має бути шалена сума, але я не хочу жодних відступних. Як я вже сказав, мені здається, що я можу перемогти Усика. Якщо я його поб'ю, то зможу заробити набагато більше", – сказав Хргович в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Раніше промоутер хорвата Едді Гірн назвав можливу дату для бою між його клієнтом та Усиком.

У ніч проти 27 серпня Усик на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві нокаутував британця Даніеля Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Тепер українець хоче провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Ф'юрі. Якщо ж командам боксерів знову не вдасться домовитися про об'єднавчий поєдинок, то наступним суперником Усика повинен стати Хргович.

В активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 31-річного Хрговича 16 перемог (13 – нокаутом) у 16 поєдинках. У своєму останньому бою хорват у серпні цього року нокаутував австралійця Демсі Маккіна та зберіг статус обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі.

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