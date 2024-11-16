Обрав собі наступного суперника: Майк Тайсон шокував заявою після поразки від Джейка Пола

"Залізний Майк" не проти провести ще один поєдинок на боксерському ринзі.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон після своєї поразки у бою проти популярного блогера Джейка Пола неочікувано заявив, що може продовжити свою боксерську кар'єру.

58-річний "Залізний Майк" припустив, що в наступному поєдинку може битися з братом Джейка – 29-річним подкастером, актором і реслером Логаном Полом, який також спробував себе у боксі.

"Хто буде моїм наступним суперником? Знаєте, можливо це буде брат Джейка – Логан Пол", – сказав Тайсон.

Логан Пол, який у цей момент також перебував у ринзі, жартома відповів "Якщо ми посваримось, я вб'ю тебе, Майку".

“Motherf*cker I’d kill you”



Logan Paul’s reaction to Mike Tyson saying he wanted to fight him next pic.twitter.com/FI1iBMq6jo — Happy Punch (@HappyPunch) November 16, 2024

Бій Тайсона з Джейком Полом тривав 8 раундів по дві хвилини, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу 27-річному шоумену – 80:72, 79:73, 79:73. Поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох бійців.

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Раніше повідомлялося, що Майк Тайсон назвав причину поразки від Джейка Пола.

Читайте також:

Майк Тайсон – Джейк Пол: найкращі моменти бою (відео)

"Найкращий боксер в історії": Джейк Пол прокоментував свою перемогу над Майком Тайсоном

Майк Тайсон – Джейк Пол: опубліковано статистику ударів боксерів