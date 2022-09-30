Ображав поліцейських і помочився у камері: чемпіона світу з боксу засудили до ув'язнення

Чемпіон світу з боксу у першій важкій вазі Джей Опетая потрапив у гучний скандал. Австралійський боксер був заарештований у нічному клубі, після чого продовжив агресивно поводитися в поліцейському відділку.

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Джей Опетая отримав два роки в'язниці умовно через дебош, який він влаштував влітку цього року.

Як повідомляє The Australian, 14 серпня 27-річний боксер був заарештований поліцією біля одного з нічних клубів Сіднея. Спортсмен посварився з кимось у закладі і почав поводитися надто агресивно.

Спортсмен спробував силою прорватися крізь 5 охоронців, які попросили його залишити нічний клуб. Не вгамувався Опетая навіть після прибуття правоохоронців. Повідомляється, що боксер ображав копів із застосуванням ненормативної лексики. Джея доправили до відділку поліції та посадили до камери для затриманих, де він також не заспокоївся: бив кулаками в двері і навіть помочився на лаву.

Напередодні відбулося судове слухання у справі австралійського боксера. Адвокат спортсмена стверджував, що Джей жодного разу не вживав алкоголь, але в ту ніч не стримався і його понесло. В підсумку австралійця засудили до 2 років в'язниці умовно.

За свою кар'єру Опетая провів 22 поєдинки на професійному рингу та всі виграв (17 - нокаутом).

В останньому бою у липні 2022 року він рішенням суддів переміг Маріса Брієдіса та відібрав у латвійця титул чемпіона світу за версією IBF у першій важкій вазі.

Читайте також:

"Якби не Путін, я б у бокс не повернувся": український ексчемпіон світу вирішив відновити кар'єру

До військкомату не поспішає: російський боксер-депутат Валуєв отримав повістку

"Честь України важливіша, ніж медалі з рук ворогів": юніорська збірна з боксу покинула ЧЄ-2022 після скандалу