Образились на розподіл квитків: фанати чемпіона Італії зібрались бойкотувати міланське дербі

Головна гра наступного вікенду може відбутися без ультрасу "Інтера".

У суботу, 5 лютого, в рамках 24-го туру Серії А відбудеться міланське дербі між "Інтером" та "Міланом".

Фанатське об'єднання "Інтера" Curva Nord планує бойкотувати цей поєдинок на знак протесту проти розподілу квитків у зв'язку з коронавірусними обмеженнями.

Про це пише Football Italia.

Наразі максимальна кількість глядачів на трибунах обмежена п'ятьма тисячами. Очікується, що до міланського дербі часу коронавірусні обмеження будуть ослаблені до 50% заповнення стадіону.

Однак ультрас "Інтера" така ситуація зовсім не влаштовує. Вони повідомили, що розчаровані та шоковані тим, як було розподілено квитки на поєдинок проти "Мілана". Фанати оголосили, що будуть присутні на матчі, але без мегафонів, прапорів, банерів та будь-яких барвистих перформансів на трибунах.

Вони готові змінити своє рішення, якщо тільки спортивний директор "Інтера" Беппе Маротта втрутиться і збільшить квоти на квитки серед ультрас.

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