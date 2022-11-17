Образив арбітра: головна зірка "Барселони" отримав "бан" на три матчі чемпіонату Іспанії

Форвард каталонської "Барселони" Роберт Левандовські отримав дискваліфікацію на три матчі чемпіонату через свою неналежну поведінку під час поєдинку 14-го туру іспанської Ла Ліги проти "Осасуни".

Гра завершилася вольовою перемогою "синьо-гранатових" з рахунком 1:2, а також запам'яталася вилученням Левандовські та Жерара Піке, який примудрився отримати червону картку, не виходячи на поле.

Як повідомляє видання Marca, польський нападник покараний за образливий жест на адресу арбітра після вилучення.

Своєю чергою, Піке отримав дискваліфікацію на чотири матчі за те, що з лави запасних ображав суддівську бригаду. Проте навряд чи його турбуватиме цей "бан", адже раніше іспанський захисник оголосив про завершення кар'єри та провів свій останній матч.

Нагадаємо, на перерву, пов'язану з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі, каталонці пішли в статусі лідера Примери. Підопічні Хаві Ернандеса випереджають мадридський "Реал" на два бали.

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