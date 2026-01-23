Образив Україну: УЄФА відреагував на ганебний вчинок натуралізованого російського футзаліста

УЄФА / © Associated Press

УЄФА відкрив дисциплінарне провадження щодо ганебного вчинку натуралізованого збірною Вірменії росіянина Дениса Нєвєдрова на Євро-2026 з футзалу.

Про це повідомили Tribuna.com в Українській асоціації футболу (УАФ), яка раніше звернулася до УЄФА з вимогою застосувати санкції проти гравця.

Після сенсаційної перемоги вірменів над українцями (2:1) в матчі першого туру групового етапу Нєвєдров під час святкування на майданчику прокричав у камеру "Лохи, Україна. Лохи, н***й".

Нєвєдров є російським футзалістом, якого натуралізували 2021 року. Відтоді він виступає за Вірменію. На клубному рівні 31-річний гравець захищає кольори "Тюмені" в РФ.

Наступний матч на Євро-2026 з футзалу збірна України проведе в неділю, 25 січня, проти Литви. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.