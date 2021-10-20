Обстріляли каркас: "Динамо" не зуміло дотиснути "Барселону" в Юнацькій Лізі УЄФА

Проте "біло-сині" все одно залишилися на першому місці в групі.

Київське "Динамо" у рамках 3-го туру групової стадії Юнацької Ліги УЄФА розписало на виїзді безгольову нічию з іспанською "Барселоною" ( 0:0 ).

Зазначимо, що цей поєдинок був багатий на небезпечні моменти, але найреальніші шанси все ж були в українського колективу. Так, у кожному з таймів, гравці "біло-синіх" примудрилися по одному разу влучити в стійку - не пощастило Кирило Попову та Антону Царенку.

Господарі також мали достатню кількість небезпечних нагод для взяття воріт, але "біло-сині" знову показали надійну гру в захисті та вже втретє у цій кампанії залишилися свої ворота "на замку".

Таким чином, зігравши внічию з "блаугранас", кияни зберегли за собою першу сходинку в квартеті. Після трьох турів у їхньому активі сім балів, вісім забитих голів та нуль пропущених. Що стосується "Барселони", то вони набрали чотири очки та наразі йдуть на третій позиції.

У паралельному матчі групи португальська "Бенфіка" приймає мюнхенську "Баварію";

До цього "Динамо" розбило "Бенфіку" та "Баварією" з однаковим рахунком - 4:0.

Додамо, що дорослі команди "Барселони" та "Динамо" зустрінуться о 19:50 на "Камп Ноу". ТСН Прспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

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