"Обстріляний" каркас воріт та допомога VAR: Італія здолала Бельгію та стала бронзовим" призером Ліги націй-2020/21

"Скуадра Адзурра" всі питання вирішила в другій половині зустрічі.
Збірна Італії в рамках поєдинку за третє місце Ліги націй-2020/21 перемогла Бельгію з рахунком 2:1.
Зазначимо, що в першому таймі трохи активніше були "Червоні дияволи". На 25 хвилині чудову нагоду відзначитися втратив півзахисник бельгійців Алекс Салемакерс. М'яч після удару 22-річного хавбека влучив у поперечину воріт. Окрім того, двічі міг забивати форвард гостей Мічі Батшуайї, але його удари так і не стали результативними.
Що стосується Італії, то під кінець першого тайму міг забивати Федеріко К'єза, але півзахисник господарів не зумів переграти голкіпера бельгійців - Тібо Куртуа. Утім, не встиг розпочатися другий тайм, як підопічні Роберто Манчіні вийшли вперед - Ніколо Барела на 47 хвилині метрів з 14 "поклав" ігрове знаряддя точно за призначенням.
На 60 хвилині збірна Бельгії мала всі шанси відновити паритет у зустрічі, проте після удару від усе того ж Батшуайї м'яч влучив у каркас воріт "Скуадри Адзурри".
Як говориться, не забиваєш ти - забивають тобі. Ця футбольна аксіома спрацювала вже за чотири хвилини, коли захисник Бельгії Тімоті Кастань "привіз" пенальті у свої ворота після того, як збив К'єзу. Головний арбітр звернувся за допомогою до VAR на предмет порушення правил та за декілька хвилин усе ж призначив пенальті у ворота гостей. До "позначки" підійшов Доменіко Берарді та переграв Куртуа, подвоївши таким чином перевагу італійців.
За десять хвилин до кінця основного часу збірна Бельгії втратила чергову можливість забити у ворота суперника. Цього разу не пощастило Яніку-Феррейрі Карраско, який влучив у стійку. Попри це, без забитого гола гості не залишилися - Шарль де Кетелар, який на 59 хвилині замінив Салемакерса, засмутив голкіпера італійців Джанлуїджі Доннаруму та поставив, таким чином, остаточну крапку в цій грі. Його м'яч було забито на 87 хвилині.
- У півфіналі турніру італійці поступилися збірній Іспанії (1:2), а колектив Роберто Мартінеса у видовищному протистоянні програв Франції (2:3);
- Фінал Ліги націй-2020/21 між Іспанією та Францією розпочнеться 10 жовтня о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Нагадаємо, переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй стала збірна Португалії. У фіналі 9 червня 2019 року Роналду і Ко обіграли команду Нідерландів з рахунком 1:0.