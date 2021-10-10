"Обстріляний" каркас воріт та допомога VAR: Італія здолала Бельгію та стала бронзовим" призером Ліги націй-2020/21

"Скуадра Адзурра" всі питання вирішила в другій половині зустрічі.

Збірна Італії в рамках поєдинку за третє місце Ліги націй-2020/21 перемогла Бельгію з рахунком 2:1 .

Зазначимо, що в першому таймі трохи активніше були "Червоні дияволи". На 25 хвилині чудову нагоду відзначитися втратив півзахисник бельгійців Алекс Салемакерс. М'яч після удару 22-річного хавбека влучив у поперечину воріт. Окрім того, двічі міг забивати форвард гостей Мічі Батшуайї, але його удари так і не стали результативними.

Що стосується Італії, то під кінець першого тайму міг забивати Федеріко К'єза, але півзахисник господарів не зумів переграти голкіпера бельгійців - Тібо Куртуа. Утім, не встиг розпочатися другий тайм, як підопічні Роберто Манчіні вийшли вперед - Ніколо Барела на 47 хвилині метрів з 14 "поклав" ігрове знаряддя точно за призначенням.

Associated Press

Associated Press

На 60 хвилині збірна Бельгії мала всі шанси відновити паритет у зустрічі, проте після удару від усе того ж Батшуайї м'яч влучив у каркас воріт "Скуадри Адзурри".

Як говориться, не забиваєш ти - забивають тобі. Ця футбольна аксіома спрацювала вже за чотири хвилини, коли захисник Бельгії Тімоті Кастань "привіз" пенальті у свої ворота після того, як збив К'єзу. Головний арбітр звернувся за допомогою до VAR на предмет порушення правил та за декілька хвилин усе ж призначив пенальті у ворота гостей. До "позначки" підійшов Доменіко Берарді та переграв Куртуа, подвоївши таким чином перевагу італійців.

Associated Press

Associated Press

За десять хвилин до кінця основного часу збірна Бельгії втратила чергову можливість забити у ворота суперника. Цього разу не пощастило Яніку-Феррейрі Карраско, який влучив у стійку. Попри це, без забитого гола гості не залишилися - Шарль де Кетелар, який на 59 хвилині замінив Салемакерса, засмутив голкіпера італійців Джанлуїджі Доннаруму та поставив, таким чином, остаточну крапку в цій грі. Його м'яч було забито на 87 хвилині.

У півфіналі турніру італійці поступилися збірній Іспанії (1:2), а колектив Роберто Мартінеса у видовищному протистоянні програв Франції (2:3);

Фінал Ліги націй-2020/21 між Іспанією та Францією розпочнеться 10 жовтня о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Нагадаємо, переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй стала збірна Португалії. У фіналі 9 червня 2019 року Роналду і Ко обіграли команду Нідерландів з рахунком 1:0.

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