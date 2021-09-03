Обвалився ліфт: молодий американський футболіст загинув у страшній аварії

Юнак знепритомнів і помер, поки рятувальники упродовж години намагалися витягнути його.

19-річний гравець в американський футбол ЯуМаркус МакФарланд став жертвою страшної трагедії.

Ліфт, в якому їхав спортсмен обвалився, у результаті чого хлопця затиснуло між другим і третім поверхом багатоквартирного будинку. Рятувальники протягом години намагалися звільнити Маркуса, але юнак спочатку знепритомнів, а невдовзі настала смерть, пише Atlanta Journal-Constitution.

Друзі загиблого звинувачують в аварії стан ліфта, але менеджер нерухомості стверджує, що 16 людей переповнили ліфт і спричинили смертельний ефект "доміно".

МакФарланд лише в серпні почав займатися в академії Атланти, де підлітки можуть записатися до освітньої та спортивної програми перед тим, як вступити до коледжу.

Маркус мріяв стати професіоналом і жив у будівлі разом з колегами-спортсменами. Повідомляється, що у ліфта були проблеми з експлуатацією, він повинен були пройти державну перевірку в серпні 2020 року.

"Ми знали, що колись щось подібне станеться. Ми не знали, що це забере життя одного з наших товаришів по команді", - прокоментував трагедію партнер маркуса по команді Брайсон Гроув.

Раніше ТСН Проспорт писав, що колишню зірку реслінгу знайшли мертвою. Перед смертю вона виклала бентежне відео.

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