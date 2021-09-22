Обзивали сепаратистом: скандальний Селезньов перепросив за "фак", показаний фанатам у Полтаві

Нападник заявив, що шкодує про свій вчинок, скоєний на емоціях.

Форвард закарпатського "Миная" Євген Селезньов попросив вибачення за інцидент, який трапився в Полтаві під час матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з "Ворсклою". Йдучи до підтрибунного приміщення, 36-річний футболіст показав фанатам середній палець у відповідь на свист із трибун.

У заяві, опублікованій на офіційному сайті "Миная", Селезньов пояснив, що уболівальники спровокували його на нецензурний жест образами та звинуваченнями в сепаратизмі. Також Євген зізнався, що шкодує про свій вчинок, та пообіцяв, що подібне більше ніколи не повториться.

"Прикро про це говорити. Жест, який зробив у бік вболівальників на матчі між "Ворсклою" та "Минаєм", зробив на емоціях і я щиро шкодую щодо нього. Скажу лише, що цей жест був спровокований образливими викриками на мою адресу від невідомих мені особисто вболівальників на трибунах. Вони кричали образливі лайливі слова, які навіть озвучувати соромно, а також звинувачували мене в причетності до сепаратистських угрупувань, з якими борються українські війська на сході нашої держави.

Ці слова мене вкрай обурили, адже те, що зараз відбувається в моїх рідних краях, для мене є дуже чуттєвою та болючою темою. Я неодноразово повторяв і повторяю, що є українцем і я підтримую цілісність та недоторканість нашої країни. Донецьк - це Україна і завжди так було і буде. Тому не допущу подібних слів на свою адресу.

Враховуючи образливі викрики у мій бік, які не припинялися на вимоги представників мого клубу та інших людей на трибунах, визнаю, що не стримався та піддався емоціям і продемонстрував цей жест у перерві матчу, що не мав робити за будь-яких обставин. І прошу вибачення у всіх вболівальників на трибунах в Полтаві, та у тих, хто спостерігав за цим поєдинком перед екранами телевізора.

Не мав за мету образити когось і щиро шкодую за цей інцидент. Обіцяю, що в майбутньому подібного більше не повториться, адже всі ми, футболісти та вболівальники, хочемо аби український футбол приносив виключно позитивні емоції", - сказав Селезньов.

"Ворскла" обіграла "Минай" з рахунком 2:0.

"Минай" з рахунком 2:0. У минулому сезоні Селезньов грав за "Колос", але зі скандалом покинув клуб після зимової паузи. ЗМІ писали, що форвард прийшов на товариський матч у нетверезому стані.

покинув клуб після зимової паузи. ЗМІ писали, що форвард прийшов на товариський матч у нетверезому стані. У складі "Миная" нападник вже встиг "відзначитися" конфліктом під час матчу проти "Динамо", у перерві влаштувавши розбірки із захисником киян Олександром Караваєвим.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Селезньов потрапив у новий скандал, вийшовши на матч УПЛ з донецьким "Шахтарем" без нашивки "Слава Україні".

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