Оце так бюст: наречена Роналду показала, як підтримувала Кріштіану в матчі Євро-2020 із Францією (відео)

Оце так бюст: наречена Роналду показала, як підтримувала Кріштіану в матчі Євро-2020 із Францією (відео)

За таких уболівальників футболіст відзначився у грі дублем.

Джорджина Родрігес, наречена капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду, показала, як підтримувала свого обранця в матчі 3-го туру групового раунду Євро-2020 з командою Франції.

Дівчина опублікувала в Instagram фото і відео свого візиту до Будапешта і на стадіон "Пушкаш-Арена", де відбулася гра. Супроводжував Джорджину у столиці Угорщини старший син Роналду - Кріштіану-молодший.

Фанати одразу ж звернули увагу на шикарний бюст Родрігес. У коментарях багато хто назвав таку підтримку найкращою з можливих.

Матч між збірними Португалії та Франції завершився внічию з рахунком 2:2 .

. Роналду відзначився в поєдинку дублем. Обидва м'ячі Кріштіану забив з пенальті.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, фанати атакували Роналду пляшкою Coca-Cola під час матчу Євро-2020 проти Франції.

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