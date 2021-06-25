Оце так бюст: наречена Роналду показала, як підтримувала Кріштіану в матчі Євро-2020 із Францією (відео)

За таких уболівальників футболіст відзначився у грі дублем.
Джорджина Родрігес, наречена капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду, показала, як підтримувала свого обранця в матчі 3-го туру групового раунду Євро-2020 з командою Франції.
Дівчина опублікувала в Instagram фото і відео свого візиту до Будапешта і на стадіон "Пушкаш-Арена", де відбулася гра. Супроводжував Джорджину у столиці Угорщини старший син Роналду - Кріштіану-молодший.
Фанати одразу ж звернули увагу на шикарний бюст Родрігес. У коментарях багато хто назвав таку підтримку найкращою з можливих.
- Матч між збірними Португалії та Франції завершився внічию з рахунком 2:2.
- Роналду відзначився в поєдинку дублем. Обидва м'ячі Кріштіану забив з пенальті.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, фанати атакували Роналду пляшкою Coca-Cola під час матчу Євро-2020 проти Франції.