Оце так дебют: форвард "Аякса" повторив унікальний рекорд ван Бастена в Лізі чемпіонів (відео)

Себастьян Алле відвантажив чотири м'ячі у ворота лісабонського "Спортинга".

Нападник амстердамського "Аякса" Себастьян Алле став героєм матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 проти лісабонського "Спортинга".

Поєдинок на "Жозе Алваладе" завершився перемогою нідерландського клубу з рахунком 5:1, а чотири м'ячі до свого активу записав саме івуарійський бомбардир.

Неймовірно, але для 27-річного футболіста це був дебютний матч у найпрестижнішому клубному євротурнірі. Таким чином, Алле став другим гравцем в історії, який оформив покер у своєму першому поєдинку Ліги чемпіонів.

Раніше це вдалося легендарному Марко ван Бастену, який забив чотири голи за "Мілан" у ворота "Гетеборга" в 1992 році.

4 - @HallerSeb is only the second player to score four goals on his UEFA Champions League debut, and the first since Marco van Basten in November 1992 (for AC Milan v Goteborg). Astonishing. pic.twitter.com/bsMPkRWa5K — OptaJohan (@OptaJohan) September 15, 2021

Алле став футболістом "Аякса" взимку поточного року, перейшовши з лондонського "Вест Гема" за 22 мільйони євро.

В іншому матчі групи С дортмундська "Боруссія" на виїзді здолала "Бешикташ" з рахунком 2:1. Після стартового туру "Аякс" із 3 очками очолив квартет, випередивши "джмелів" за додатковими показниками.

Відеоогляд матчу "Спортинг" - "Аякс"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання