Оце так емоції: футболіст "Вереса" розірвав виконанням гімну перед грою з "Шахтарем" (відео)

Оце так емоції: футболіст "Вереса" розірвав виконанням гімну перед грою з "Шахтарем" (відео)

Його одноклубник ледве стримував сміх.

Курйозний епізод трапився перед поєдинком 9-го туру української Прем'єр-ліги між "Шахтарем" і "Вересом".

Півзахисник рівненського клубу Сергій Панасенко проникливо виконав державний гімн, не жаліючи власного голосу та вух одноклубників.

Емоційний спів Панасенка потішило його партнера по команді Михайла Шестакова, який насилу стримував сміх. Цікавий момент потрапив до телетрансляції.

"Гірники" перемогли "Верес" на НСК "Олімпійський" з рахунком 4:1 .

на НСК "Олімпійський" з рахунком . "Шахтар" (22 очки) зрівнявся з "Динамо" на вершині УПЛ. "Біло-сині" сьогодні о 19:30 у Львові розпочали матч із "Рухом". "Верес" (11 балів) розташувався на восьмій позиції.

У наступному поєдинку "Шахтар" 28 вересня в Києві прийме "Інтер" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. У 10-му турі УПЛ "гірники" 3 жовтня зіграють проти "Динамо", а "Верес" у той же день зустрінеться з "Олександрією".

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