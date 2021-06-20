Оце так емоції: російська тенісистка навмисно роздряпала собі шию під час матчу (відео)

Незрозумілий вчинок відомої спортсменки.

Російська тенісистка Дар'я Касаткіна здивувала реакцією на свої невдалі дії у фінальному матчі турніру в Бірмінгемі проти Онс Жабер із Тунісу.

У другому сеті роздратована представниця РФ несподівано схопила себе за шию правою рукою і роздряпала її. Після цього тенісистці знадобилася медична допомога.

Сам матч завершився перемогою Жабер у двох сетах - 7:5, 6:4. Вона і стала переможницею турніру.

На рахунку Касаткіної чотири перемоги на турнірах серії WTA.

У рейтингу найкращих тенісисток планети Дар'я посідає 35-те місце.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, поліція заарештувала російську тенісистку посеред Roland Garros.

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