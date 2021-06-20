Оце так емоції: російська тенісистка навмисно роздряпала собі шию під час матчу (відео)

Незрозумілий вчинок відомої спортсменки.
Російська тенісистка Дар'я Касаткіна здивувала реакцією на свої невдалі дії у фінальному матчі турніру в Бірмінгемі проти Онс Жабер із Тунісу.
У другому сеті роздратована представниця РФ несподівано схопила себе за шию правою рукою і роздряпала її. Після цього тенісистці знадобилася медична допомога.
Kasatkina #VikingClassic pic.twitter.com/xlpIn4luTz— Tennis GIFs (@tennis_gifs) June 20, 2021
Сам матч завершився перемогою Жабер у двох сетах - 7:5, 6:4. Вона і стала переможницею турніру.
- На рахунку Касаткіної чотири перемоги на турнірах серії WTA.
- У рейтингу найкращих тенісисток планети Дар'я посідає 35-те місце.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, поліція заарештувала російську тенісистку посеред Roland Garros.