Оце так форми: українська чемпіонка блиснула шикарною фігурою в купальнику

Легкоатлетка знайшла час, щоб порадувати шанувальників новим фото.
Найкраща спортсменка України 2020 року Марина-Бех Романчук, яка виступає в секторі для стрибків у довжину, продемонструвала ідеальне тіло в купальнику.
25-річна легкоатлетка опублікувала в Instagram знімок, на якому вона спокусливо позує перед камерою на тлі водойми.
"Сьогодні - літній настрій", - прокоментувала пост спортсменка.
- Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.
- Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.
- На Олімпійських іграх-2016 українка стала 12-ю.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук звела з розуму фанатів знімками в коротеньких шортах.