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Оце так форми: українська чемпіонка блиснула шикарною фігурою в купальнику

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Оце так форми: українська чемпіонка блиснула шикарною фігурою в купальнику

instagram.com/marynabekh

Легкоатлетка знайшла час, щоб порадувати шанувальників новим фото.

Найкраща спортсменка України 2020 року Марина-Бех Романчук, яка виступає в секторі для стрибків у довжину, продемонструвала ідеальне тіло в купальнику.

25-річна легкоатлетка опублікувала в Instagram знімок, на якому вона спокусливо позує перед камерою на тлі водойми.

© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh

"Сьогодні - літній настрій", - прокоментувала пост спортсменка.

  • Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.
  • Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.
  • На Олімпійських іграх-2016 українка стала 12-ю.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук звела з розуму фанатів знімками в коротеньких шортах.