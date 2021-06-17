Оце так форми: українська чемпіонка блиснула шикарною фігурою в купальнику

Легкоатлетка знайшла час, щоб порадувати шанувальників новим фото.

Найкраща спортсменка України 2020 року Марина-Бех Романчук, яка виступає в секторі для стрибків у довжину, продемонструвала ідеальне тіло в купальнику.

25-річна легкоатлетка опублікувала в Instagram знімок, на якому вона спокусливо позує перед камерою на тлі водойми.

instagram.com/marynabekh

"Сьогодні - літній настрій", - прокоментувала пост спортсменка.

Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.

Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.

На Олімпійських іграх-2016 українка стала 12-ю.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук звела з розуму фанатів знімками в коротеньких шортах.

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