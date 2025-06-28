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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
507
Час на прочитання
2 хв

"Очікую важкого поєдинку": ексчемпіон світу зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Робсон Консейсао вважає, що українець зуміє вдруге перемогти британця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Робсон Консейсао поділився своїм прогнозом на об'єднавчий бій між чемпіоном світу в хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

36-річний бразилець вважає українського боксера фаворитом прийдешнього поєдинку.

Робсон схиляється до того, що Усик переможе британця за очками або нокаутом у пізніх раундах.

"Я знову бачу Усика фаворитом. Він вже розуміє стиль Дюбуа і знає, як контролювати бій. Я очікую важкого поєдинку, але Усик повинен перемогти – або рішенням суддів, або пізнім нокаутом, якщо Дюбуа цього разу не запропонує чогось справді нового", – сказав Консейсао в інтерв'ю LuckyPunch.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

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Дата публікації
Кількість переглядів
507
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