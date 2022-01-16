Очікує результатів МРТ: кращий бомбардир сезону НБА травмував коліно (відео)

"Бруклін" залишився без ключового гравця.

Зірковий форвард "Брукліна" Кевін Дюрант травмував коліно під час матчу регулярного чемпіонату НБА проти "Нового Орлеану".

У першій половині зустрічі 33-річний баскетболіст зіткнувся з одноклубником Брюсом Брауном. Дюрант одразу став триматися за коліно.

Дюрант зміг самостійно залишити арену "Барклайс Центр", трохи шкутильгаючи. Кевін висловив сподівання, що травма не надто серйозна, але сказав, що команда дочекається сьогоднішніх результатів МРТ, перш ніж вирішити, чи він поїде на наступну гру в Клівленді.

Дюрант лідирує у НБА за результативністю з 29,7 очками за гру.

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