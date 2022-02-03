Очікуємо чесної гри як на полі, так і за його межами - УЄФА про майбутню дуель України та Росії у півфіналі ЧЄ з футзалу

Очікуємо чесної гри як на полі, так і за його межами - УЄФА про майбутню дуель України та Росії у півфіналі ЧЄ з футзалу

Там роблять усе можливе задля забезпечення безпеки.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) висловився щодо майбутнього поєдинку 1/2 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією.

Так, головний європейський футбольний орган заявив, що очікує на чесну гру від обох команд. Окрім того, УЄФА зазначив, що робить усе можливе задля забезпечення безпеки.

"Рішення Надзвичайної комісії УЄФА від 2014 року, яке гарантує, що збірні України та Росії не зіграють одна з одною, зі зрозумілих причин не може поширюватися на всю серію плейоф таких турнірів, як Чемпіонат Європи з футзалу. Таким чином, матч пройде за розкладом.

УЄФА очікує від обох команд чесної гри як на полі, так і за його межами. Нідерландський оргкомітет за підтримки УЄФА робить все можливе, щоб забезпечити безпеку заходу, і у зв'язку з цим працює над реалізацією конкретних планів безпеки", - заявили у пресслужбі УЄФА у відповідь на запит "РБ Спорт".

Поєдинок півфіналу ЧЄ-2022 з футзалу між Україною та Росією розпочнеться у п'ятницю, 4 лютого, о 18:00 за київським часом;

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Іспанія. Саме португальці є чинним переможцем турніру та найкращою командою планети.

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