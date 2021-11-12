Чекаємо на скандал: усі 20 клубів найсильнішої ліги світу виступили проти проведення Чемпіонату світу що два роки

Чекаємо на скандал: усі 20 клубів найсильнішої ліги світу виступили проти проведення Чемпіонату світу що два роки

Раніше цю ідею не підтримали й 12 європейських збірних.

Усі 20 клубів англійської Прем'єр-ліги виступили проти проведення Чемпіонату світу що два роки.

Про це йдеться на офіційному сайті АПЛ.

Так, на думку представників Прем'єр-ліги, такий підхід до проведення мундіалів негативно позначиться на стані гравців, фанатах, передсезонній підготовці клубів та якості самих міжнародних змагань.

"Ми відкриті для реформ та нових ідей, але вони повинні посилити взаємодоповнювальний баланс між вітчизняним та міжнародним футболом, щоб покращити гру на всіх рівнях", - йдеться в офіційній заяві АПЛ.

Як відомо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має намір від 2026 року проводити Чемпіонат світу що два роки, а не раз на чотириріччя, як це відбувається зараз. Для того, щоб вмістити в чотириріччя два мундіаля, ФІФА пропонує зменшити кількість відбіркових матчів, а також кількість міжнародних пауз між ними.

Утім, цю ідею вже не підтримали 12 європейських збірних. Вони не бажають брати участь в мундіалях що два роки та повідомили УЄФА про свої наміри вийти зі складу ФІФА.

Від моменту заснування в 1930 році Чемпіонат світу з футболу проводиться раз на чотири роки. Винятком стали лише 1942 і 1946 роки, коли турніри було скасовано через Другу світову війну.

Чинним переможцем планетарної першості є Франція, в фіналі 2018 року "триколірні" обіграли Хорватію - 4:2 .

. Наступні Чемпіонати світу відбудуться в Катарі (листопад-грудень 2022 року), а також в США, Канаді та Мексиці (літо 2026-го).

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