Очільник Мінмолодьспорту відреагував на рішення МОК допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

У своїй заяві Бідний категорично засудив дозвіл атлетам країн-агресорок виступити на майбутніх змаганнях. Він також зазначив, що рішення щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року буде ухвалене після консультацій з українською спортивною спільнотою та політичним керівництвом країни.

"Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам ховатись за фейковою нейтральністю – безвідповідальне. Лише днями Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише у березні наступного року.

Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором "нейтральності". Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової і одна нація намагається знищити іншу – означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям.

Ми рішуче засуджуємо безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету. Єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемир'я – Росія. Єдина держава, яка намагається провести альтернативу Олімпіаді – Росія. Єдина держава, яка погрожує приїхати на Олімпіаду на танках – Росія.

Що ще має зробити Росія – кого ще має вбити Росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?

Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", – цитує Бідного Міністерство молоді та спорту України на своїй сторінці у Facebook.

МОК допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024 у статусі "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, водночас команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок, не будуть допущені до ОІ-2024.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив російських спортсменів до Паралімпіади-2024 під нейтральним прапором. Паралімпійські ігри у французькій столиці відбудуться від 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

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