Очільник МОК зробив цинічну заяву щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024

Томас Бах не бачить проблем у тому, щоб спортсмени країн-агресорок виступали на міжнародній арені.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прокоментував питання повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, зокрема їхнє можливе допущення до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Функціонер підтримав ідею участі атлетів країн-агресорок у нейтральному статусі, навівши приклади з кількох видів спорту, де зараз дозволено змагатися спортсменам з РФ і Білорусі.

"Участь спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює. Ми бачимо це майже щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, але також у велоспорті, на деяких змаганнях з настільного тенісу. Ми бачимо це в хокеї, гандболі, ми бачимо це у футболі та інших лігах у США, а також Європі, і ми також бачимо це на інших континентах.

На жодних з цих змагань не було інцидентів, пов'язаних з безпекою. Уряди, на території яких відбуваються змагання, видають візи російським і білоруським спортсменам за дуже рідкісним винятком, а в інших країнах вони навіть видають дозволи на роботу цим гравцям і спортсменам", – наводить Баха Reuters.

Також Бах укотре цинічно заявив, що політика не може бути частиною спортивних змагань, а спортсмени не повинні бути покарані за їхні паспорти.

"Ми не зможемо придумати рішення, яке задовольнить усіх. Можливо, нам доведеться жити з цим", – сказав Бах.

Рішення щодо допущення російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 повинні ухвалити на засіданні Виконкому МОК, яке триватиме від 28 до 30 березня у швейцарській Лозанні.

Раніше повідомлялося. що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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