Очільник УАФ запропонував Великій Британії подати спільну заявку на проведення ЧС з футболу

Андрій Павелко подякував Борису Джонсону, який раніше виступив з ініціативою провести Євро-2028 в Україні.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що запропонував Великій Британії розглянути можливість подання спільної заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу.

Про це Павелко написав на своїй сторінці в Facebook.

Очільник УАФ подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за його пропозицію провести чемпіонат Європи з футболу-2028 в Україні. Павелко запевнив, що після перемоги над російськими окупантами Україна спільно з Великобританією зможе прийняти мундіаль на найвищому рівні.

"Євро-2028 з футболу в Україні? Від імені всієї футбольної спільноти нашої держави дякую прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за таку чудову ініціативу! На відміну від заявки фашистської Росії на проведення цього турніру, ідея Джонсона абсолютно логічна й обгрунтована!

Наша держава вже приймала матчі фінальної частини континентальної першості у 2012 році. Тому пропоную нашим британським друзям розглянути можливість подання спільної заявки на проведення фінальної частини Чемпіонату світу в Україні та Великій Британії.

Думаю, Президент і Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський підтримає таку ідею і сприятиме її реалізації. Впевнений, що після перемоги над фашистською Росією і відновлення української футбольної інфраструктури ми зможемо спільно з Великою Британією провести такі змагання на найвищому рівні! Слава Героям! Слава Україні", - написав Павелко у Facebook.

Євро-2028 з футболу в Україні? Від імені всієї футбольної спільноти нашої держави дякую прем'єр-міністру Великобританії... Опубліковано Андрієм Павелком Четвер, 24 березня 2022 р.

Додамо, що Чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі, а мундіаль 2026 року прийматимуть одразу три країни - Канада, Мексика і США. Відтак, Україна та Велика Британія можуть претендувати на проведення Чемпіонату світу 2030 року.

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