Очільник WADA повідомив, що чекає на Україну після гучного скандалу з допінг-пробами

Очільник WADA повідомив, що чекає на Україну після гучного скандалу з допінг-пробами

Країні будуть запропоновані коригувальні заходи, аби уникнути серйозних наслідків.

Президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Вітольд Банька розповів про розслідування, за підсумками якого Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) було звинувачено в порушенні антидопінгових правил.

За його словами, міжнародне агентство запропонує Україні коригувальні заходи. У разі їх невиконання країні загрожуватимуть серйозні наслідки. Остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет WADA.

"Звіт лежить на моєму столі. Він показав серйозне порушення правил (з боку Національного антидопінгового центру України), починаючи від 2012 року. Можливо, що якби агентство дотримувалося правил, низка спортсменів зі збірної України пропустила б Олімпійські ігри через відсутність необхідної кількості тестів.

WADA чекає на рекомендації нашого комітету щодо відповідності, остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет. Україні будуть запропоновані коригувальні заходи. У разі, якщо вони не реалізовуватимуться, на українське агентство чекають серйозні наслідки", - сказав Банька в інтерв'ю Матч ТВ.

У чому саме WADA звинувачує НАДЦ України

Згідно з результатами розслідування WADA, яке розпочалося у 2019 році та тривало упродовж двох років, упродовж 9 років (починаючи від 2012 року) Національний антидопінговий центр України завчасно повідомляв спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період.

Під час операції "Геркулес" було знайдено докази, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, як про тести, які були здані у позазмагальний період, порушуючи різні статті всесвітнього антидопінгового кодексу.

У WADA пояснили, що це важливо, оскільки деякі речовини заборонені лише у змагальний період. Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може уникнути покарання за порушення антидопінгових правил.

Звіт WADA щодо НАДЦ України не є остаточним, розслідування триватиме. Представники операції "Геркулес" вжили усіх необхідних кроків та передали зібрану інформацію для вивчення відповідним інстанціям.

Щодо Національного антидопінгового центру України було розпочато процес відповідності, згідно з положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами.

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