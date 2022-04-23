Очільник WTA пригрозив організаторам Wimbledon через відсторонення російських та білоруських тенісистів

Голова Жіночої тенісної асоціації (WTA) Стів Саймон засудив рішення британських тенісних структур заборонити участь у турнірах гравцям з Росії та Білорусі.

Нещодавно організатори Wimbledon-2022 оголосили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

У відповідь на це Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) розкритикували заборону російським та білоруським тенісистам виступити на Wimbledon-2022, назвавши таке рішення "дискримінаційним".

Тепер же керівник WTA Стів Саймон заявив, що організаторам Вімблдонського турніру варто чекати "сильну реакцію" на ухвалене рішення.

"Рішення Wimbledon суперечить правилам турнірів Великого шолома, а також нашій з ними угоді. Рішення LTA, яка проводить турніри під егідою WTA, є порушенням статуту та правил WTA щодо участі тенісисток.

У нас є можливість відреагувати на обидва ці випадки. Були прецеденти, коли у подібних ситуаціях було накладено штрафи та турнірні санкції. Ми оцінюватимемо ступінь нашої реакції. Я думаю, що ви побачите сильну реакцію з нашого боку, але яка саме вона буде і як далеко зайде ще потрібно визначити", - цитує Саймона First Sportz.

Раніше повідомлялося, що українські тенісисти, серед яких і перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна, вимагають повного відсторонення гравців з РФ та Білорусі, які публічно не висловилися проти війни в Україні.

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