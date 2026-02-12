Очільниця МОК прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026

Кірсті Ковентрі / © Associated Press

Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі прокоментувала рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026.

"Гадала, це буде досить важливо: прийти сюди та поговорити з ним віч-на-віч. Ніхто, особливо я, не мають питань щодо самого меседжу, він потужний, це меседж пам'яті.

Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми повинні зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється", – наводить слова Ковентрі видання Reuters.

Нагадаємо, 12 лютого Гераскевича дискваліфікували перед першим змагальним заїздом Олімпіади-2026 через недотримання заборони МОК на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Вранці 12 лютого Гераскевич мав особисті зустріч з Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу. Після цього 27-річного українця дискваліфікували.

Раніше МОК повідомив, що пішов на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" запропонував Гераскевичу альтернативу – носити чорну пов’язку або стрічку, однак український спортсмен на це не погодився.

Незважаючи на заборону від МОК і загрозу дискваліфікаціі, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом в офіційні змагальні дні, як робив це на всіх тренуваннях Ігор-2026.

МОК уже офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.