ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
2 хв

Очільниця МОК прокоментувала дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026

Кірсті Ковентрі пояснила, чому українського спортсмена відсторонили від змагань.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кірсті Ковентрі

Кірсті Ковентрі / © Associated Press

Президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі прокоментувала рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026.

"Гадала, це буде досить важливо: прийти сюди та поговорити з ним віч-на-віч. Ніхто, особливо я, не мають питань щодо самого меседжу, він потужний, це меседж пам'яті.

Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми повинні зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється", – наводить слова Ковентрі видання Reuters.

Нагадаємо, 12 лютого Гераскевича дискваліфікували перед першим змагальним заїздом Олімпіади-2026 через недотримання заборони МОК на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Вранці 12 лютого Гераскевич мав особисті зустріч з Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу. Після цього 27-річного українця дискваліфікували.

Раніше МОК повідомив, що пішов на частковий компроміс і замість "шолома пам'яті" запропонував Гераскевичу альтернативу – носити чорну пов’язку або стрічку, однак український спортсмен на це не погодився.

Незважаючи на заборону від МОК і загрозу дискваліфікаціі, Владислав наголосив, що продовжить одягати цей шолом в офіційні змагальні дні, як робив це на всіх тренуваннях Ігор-2026.

МОК уже офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie