Очманів навіть тренер: футболіст "Бенфіки" епічно схибив у матчі з "Барселоною" (відео)

Очманів навіть тренер: футболіст "Бенфіки" епічно схибив у матчі з "Барселоною" (відео)

Цей м'яч суттєво би наблизив клуб до плейоф Ліги чемпіонів.

У поєдинку 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між іспанською " Барселоною " та португальською " Бенфікою " стався один із неймовірних промахів в історії футболу.

На четвертій компенсованій до основного часу хвилині за рахунку 0:0 футболісти "Бенфіки" побігли в контратаку - одразу двоє гравців "орлів" вийшли на одного футболіста каталонців. Здавалося б, що ось-ось і "Бенфіка" зможе забити, але сталося щось шалене.

Футболіст португальського колективу вивів форварда Харіса Сеферовича віч-на-віч із голкіпером "блаугранас". Швейцарець без проблем підсік над ним ігрове знаряддя та, як наслідок, перед ним залишилися лише ворота. Утім, Сеферович примудрився з вигідної позиції пробити повз ворота. Цікаво, що він також мав варіант із передачею на одноклубника, але Харіс вчинив якомога найгірше.

За голову від такого марнотратства схопився навіть головний тренер "Бенфіки" - Жорже Жезуш. Після гри він заявив, що вже 30 років займається тренерською діяльністю, але таке побачив уперше.

До вашої уваги відео з цим епічним промахом, яке було опубліковано в Twitter.