Очманів навіть тренер: футболіст "Бенфіки" епічно схибив у матчі з "Барселоною" (відео)

Цей м'яч суттєво би наблизив клуб до плейоф Ліги чемпіонів.
У поєдинку 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між іспанською "Барселоною" та португальською "Бенфікою" стався один із неймовірних промахів в історії футболу.
На четвертій компенсованій до основного часу хвилині за рахунку 0:0 футболісти "Бенфіки" побігли в контратаку - одразу двоє гравців "орлів" вийшли на одного футболіста каталонців. Здавалося б, що ось-ось і "Бенфіка" зможе забити, але сталося щось шалене.
Футболіст португальського колективу вивів форварда Харіса Сеферовича віч-на-віч із голкіпером "блаугранас". Швейцарець без проблем підсік над ним ігрове знаряддя та, як наслідок, перед ним залишилися лише ворота. Утім, Сеферович примудрився з вигідної позиції пробити повз ворота. Цікаво, що він також мав варіант із передачею на одноклубника, але Харіс вчинив якомога найгірше.
За голову від такого марнотратства схопився навіть головний тренер "Бенфіки" - Жорже Жезуш. Після гри він заявив, що вже 30 років займається тренерською діяльністю, але таке побачив уперше.
До вашої уваги відео з цим епічним промахом, яке було опубліковано в Twitter.
Seferovic with the miss of the century #UCL pic.twitter.com/H25upQNAP2— ً (@Asensii20) November 23, 2021
- Сеферович є конкурентом за місце в основному складі "Бенфіки" українського нападника - Романа Яремчука;
- Матч "Барселона" - "Бенфіка" завершився безгольовою нічиєю з рахунком 0:0. Цей результат призвів до того, що без єврокубкової весни залишилося київське "Динамо", адже у "Бенфіки", яка йде на третьому місці, на чотири пункти більше за тур до кінця групової стадії;
- Поєдинки заключного шостого туру в квартеті E заплановано на 8 грудня: "Бенфіка" - "Динамо", "Баварія" - "Барселона". Перемога португальців над киянами та невигриш "Барселони" у поєдинку з мюнхенцями виведе "Бенфіку" до 1/8 фіналу.