Очолив бомбардирські перегони: український футболіст відзначився дублем у Лізі конференцій (відео)

Роман Безус забив 5 голів у двоматчевій дуелі з азербайджанською "Габалою".

Український півзахисник кіпрської "Омонії" Роман Безус оформив дубль у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти "Габали" з Азербайджану.

32-річний українець вийшов на поле у стартовому складі та вже на 5-й хвилині зустрічі вивів свою команду вперед. Роман зіграв на добиванні та з близької відстані переправив м'яч у сітку.

Roman Bezus scores for Omonia v Gabala AGAIN!



That’s his FOURTH goal against the Azeri side!



2 goals away from B2B hat-tricks ☘️ pic.twitter.com/q6VedSUSXH — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 3, 2023

На 30-й хвилині Безус подвоїв перевагу "Омонії". Ексгравець збірної України забив свій другий гол у цьому поєдинку, реалізувавши пенальті.

Bezus now 1 goal off B2B hat-tricks in UECL!



Superb stuff! pic.twitter.com/fIxxT5w2Nh — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 3, 2023

Матч завершився перемогою кіпріотів з рахунком 4:1. За підсумками двох матчів "Омонія" виявилася сильнішою (7:3) та вийшла до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Варто зазначити, що в першому матчі проти "Габали" Безус оформив хет-трик. Таким чином, наразі українець з п'ятьма голами є найкращим бомбардиром турніру.

У 3-му відбірковому раунді Ліги конференцій "Омонія" зіграє з данським "Мітьюлландом". Матч цієї стадії відбудуться 10 та 17 серпня.

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