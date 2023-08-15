Очорнили "Азов": УАФ поскаржилася до УЄФА через ганебний банер фанатів "Аріса" на матчі з "Динамо"

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА та Грецької федерації футболу щодо інциденту під час першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між "Арісом" з міста Салоніки та київським "Динамо".

Фанати грецького клубу на трибунах стадіону "Клеантіс Вікелідіс" в Салоніках вивісили ганебний банер на адресу захисників "Азовсталі", на якому був напис "Smash Azov nazis" ("Знищте нацистів Азова").

Це потрапило до трансляції поєдинку. Приблизно за 10 хвилин банер прибрали з трибун. Проте мерзенний вчинок уболівальників "Аріса" не залишився без уваги – УАФ закликала УЄФА та Грецьку федерацію футболу вжити суворих заходів щодо порушників.

Також в організації припустили, що банер виготовили грецькі ультрас, які контактують із російськими фанатськими рухами, оскільки меседж на ньому повністю збігається з пропагандистськими наративами держави-терористки.

"Припускаємо, що банер виготовили місцеві ультрас, які контактують із російськими фан-рухами, оскільки меседж на банері повністю збігається з посилами російської пропаганди. Зазначений банер було вилучено з трибун приблизно за 10 хвилин. Однак факт цього інциденту нас дуже стурбував, оскільки він є небезпечним сигналом глибоко хибного сприйняття трагічних подій в Україні, а також прикладом неприйнятної для футбольної сім'ї пропаганди насильства на матчах змагань під егідою УЄФА.

Захисники "Азовсталі", також відомі як підрозділ "Азов" української армії, не мають жодного зв'язку з нацистами, як і ніхто з українського суспільства, але це наратив російської пропаганди, який вона поширює в усьому світі.

Просимо УЄФА та колег із Грецької федерації футболу уважно розглянути описаний епізод і знайти можливість вжити суворих заходів щодо порушників, а також запобіжних заходів для превенції подібних випадків надалі", – йдеться в листі УАФ.

"Динамо" в Греції поступилося "Арісу" з рахунком 1:0 . Матч-відповідь між командами заплановано на 17 серпня в румунському Бухаресті.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан). У першому поєдинку стамбульський клуб на виїзді виграв з рахунком 1:3.

Той, хто програє в дуелі "Аріс" – "Динамо", завершить виступи в єврокубках.

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