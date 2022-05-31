"Одеса, Росія": російський клуб "окупував" українське місто, де народився ексзірка збірної України (фото)

Московське "Динамо" опублікувало скандальний відеоролик, який зняли за день до війни, яку Росія розгорнула проти України.

Він був приурочений до перепідписання контрактів із тренерським штабом Сандро Шварца, до якого входив українець входив українець Андрій Воронін.

Відео, яке зняли 23 лютого, опублікували на Youtube-каналі клубу сьогодні, 31 травня.

У ролику по черзі було представлено всіх членів штабу Шварца. Серед них був і Воронін. У відеоролику на бланку, який являє собою досьє на українця, у пункті місце народження несподівано вказано: Одеса, Росія.

Фото: скриншот з відео

Крім того, Одеса як місце народження вказано у директора з відеоаналітики Даніеля Фішера, який насправді народився у Німеччині. У тренера з фізпідготовки Івана Карандашова, що народився в Кишиневі, місцем народження зазначена Москва.

Зазначимо, що Воронін залишив московське "Динамо" 1 березня у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням до України, яке розпочалося 24 лютого.

Нагадаємо, що колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Іван Ордець відвідав вечірку на честь завершення сезону в чемпіонаті Росії, де він виступає за московське "Динамо".

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