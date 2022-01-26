Один - боягуз, інший - слабак: Ф'юрі "наїхав" на Джошуа і Усика та закликав їх вийти проти нього у ринг

Один - боягуз, інший - слабак: Ф'юрі "наїхав" на Джошуа і Усика та закликав їх вийти проти нього у ринг

Також порцію критики отримав й Діллан Вайт.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі вчергове вирішив з'ясувати стосунки.

Так, 33-річний британець закликав вийти проти нього у ринг співвітчизника Ентоні Джошуа та володаря поясів IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі - Олександра Усика, передає Manchester Evening News.

Ф'юрі поділився провокаційним відео у соціальних мережах, де поскаржився, що потенційні суперники уникають бою з ним.

"Мені ставлять те саме питання знову і знову. Я не знаю на нього відповіді. Я готовий битися цими вихідними. Я тренувався три тижні, скільки мені ще тренуватись? Джошуа - боягуз, Усик - слабак. Ділліан Вайт не хоче битися.

Хочете довести, що я не не маю рацію, - починайте битися, купка боягузів. Буду продовжувати знімати ці відео, поки один з них не вирішить битися. Мені однаково, з ким битися. Бійтеся зі мною. Я — найкращий із тих, хто колись жили. Я вас знищу. Примушу здатися", - сказав Ф'юрі.

All cowards shithouse bums.



I’ll fight any of them, I’m the best man that’s ever lived!!!!! pic.twitter.com/ThUZF7wgc8 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 25, 2022

Зазначимо, що свій наступний бій Ф'юрі повинен провести проти Вайта. Утім, сторони Ф'юрі та Уайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою.

Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Уайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.

Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.

Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.