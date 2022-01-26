Один - боягуз, інший - слабак: Ф'юрі "наїхав" на Джошуа і Усика та закликав їх вийти проти нього у ринг

Також порцію критики отримав й Діллан Вайт.
Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі вчергове вирішив з'ясувати стосунки.
Так, 33-річний британець закликав вийти проти нього у ринг співвітчизника Ентоні Джошуа та володаря поясів IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі - Олександра Усика, передає Manchester Evening News.
Ф'юрі поділився провокаційним відео у соціальних мережах, де поскаржився, що потенційні суперники уникають бою з ним.
"Мені ставлять те саме питання знову і знову. Я не знаю на нього відповіді. Я готовий битися цими вихідними. Я тренувався три тижні, скільки мені ще тренуватись? Джошуа - боягуз, Усик - слабак. Ділліан Вайт не хоче битися.
Хочете довести, що я не не маю рацію, - починайте битися, купка боягузів. Буду продовжувати знімати ці відео, поки один з них не вирішить битися. Мені однаково, з ким битися. Бійтеся зі мною. Я — найкращий із тих, хто колись жили. Я вас знищу. Примушу здатися", - сказав Ф'юрі.
All cowards shithouse bums.— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 25, 2022
I’ll fight any of them, I’m the best man that’s ever lived!!!!! pic.twitter.com/ThUZF7wgc8
Зазначимо, що свій наступний бій Ф'юрі повинен провести проти Вайта. Утім, сторони Ф'юрі та Уайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою.
- Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Уайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.
Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.
Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.