Один гол у шести матчах: Україна віддалилася від топ-10 у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Відставаня нашої національної асоціації від Шотландії становить 0.7 бала.
Після матчів 2-го туру групового етапу єврокубків відбулися зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна, як і раніше, залишається на 11-й позиції, проте відставанні від чільної десятки зросло.
Цього тижня українські клуби, на жаль, не вразили своїми виступами на євроарені. У Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию з "Інтером" (0:0), а "Динамо" зазнало розгрому від "Баварії" (0:5). А в Лізі конференцій "Зоря" була розбита "Ромою" (0:3). Таким чином, за підсумками матчів 28-30 вересня лише "гірники" поклали до таблиці коефіцієнтів 0.2 бала.
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Зазначимо, що в першому турі Україна набрала ідентичну кількість очок - "Динамо" здобуло нічию проти "Бенфіки". Як не сумно, але за два тури єврокубків українські клуби забили лише один м'яч (гол престижу "Зорі" у ворота "Буде-Глімт").
На 10-й сходинці таблиці коефіцієнтів УЄФА перед Україною розташувалася Шотландія, яка до цього перебувала на 9-му місці. На одну позицію вниз шотландців посунула Росія завдяки перемогам "Зеніта" в Лізі чемпіонів і "Спартака" в Лізі Європи.
Тепер відставання України від десятого місця (Шотландія) становить 0.7 бала, а від 9-го (Росія) - понад бал.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА (після другого туру сезону 2021/22)
1. Англія - 90.642 (7/7)
2. Іспанія - 82.571 (7/7)
3. Італія - 65.904 (7/7)
4. Німеччина - 64.213 (7/7)
5. Франція - 46.417 (6/6)
6. Португалія - 45.217 (4/6)
7. Нідерланди - 36.500 (5/5)
8. Австрія - 32.850 (4/5)
Росія - 31.683 (3/5)
9. Шотландія - 31.300 (2/5)
10. Україна - 30.600 (3/5)
11. Сербія - 28.875 (2/4)
12. Бельгія - 28.000 (4/5)
- Місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками поточного сезону впливає на розподіл єврокубкових путівок у кампанії-2023/24. Фініш у топ-10 дозволить чемпіону країни безпосередньо потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів.
- 11-те місце також дасть пряму путівку в груповий раунд, якщо переможець Ліги чемпіонів кваліфікується туди за підсумками чемпіонату.
- Наступного сезону-2022/23 Україна точно не матиме прямої перепустки в групу ЛЧ - чемпіон розпочне виступи з плейоф раунду, а віцечемпіон - з другого раунду кваліфікації.