Один із найкращих воротарів сезону Серії А прихистив вдома біженців з України (фото)

Вікаріо без вагань допоміг сім'ї з Дніпра.

Воротар "Емполі" Гульельмо Вікаріо прийняв у своєму будинку біженців з України — хлопчика Мілана та його матір Анну з Дніпра.

Футболіст італійського клубу разом зі своєю сім'єю вирішили надати громадянам України свій будинок на час війни проти російських окупантів.

"Десять днів тому мені зателефонувала моя мама Моніка і сказала, що є можливість дати притулок українській родині. Я не думав ні секунди. У понеділок Ганна та Мілан прибули в Удіні. Я був вільний, ми всі разом повечеряли. Зустріч вийшла зворушливою. Спочатку було досить складно налагодити спілкування з жінкою, змушеною виїхати від свого чоловіка, та хлопчиком, який чудово усвідомлює, чому тато не поруч із ним, чому вони не вдома.

Я намагався вдати, що розумію, що вони відчувають, але в мене так і не вийшло. Не можна зрозуміти війну, якщо не пережив її. Але Мілан чудово впорався, не показав страху чи дискомфорту. Навпаки, він показав силу, був налаштований дуже позитивно. Мілан любить футбол. Ми спілкувалися через Google Translate, вони не знають англійську. Коли Мілан дізнався, чим я займаюся, він був шокований.

Ганна сказала, що хлопчик дуже соромиться, він ніколи не бачив футболіста. Я показав йому відео із моєю грою, подарував футболку. Його очі світилися, він одразу її надів. Я пообіцяв, що знайду йому місце у футбольній школі в Удіні, так він зможе скоріше вивчити мову. Принаймні йому потрібно знайти викладача. Щодо навчання, то Мілан відвідуватиме українську школу дистанційно.

У роздягальні Емполі ми дуже багато говоримо про війну. Клуб бере активну участь у благодійних ініціативах. Я розповів Анні та Мілану про те, як Серія А виступає проти війни. В очах я бачив подяку за нашу підтримку. Часто ми не розуміємо, наскільки важливими є навіть маленькі жести", – цитує Вікаріо GianlucaLapadula з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що український каратист Станіслав Горуна виставив на продаж продаж бронзову медаль Олімпіади-2020 в Токіо. Виручені кошти він передасть на потреби Збройних сил України.

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