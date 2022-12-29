Один із найтитулованіших гірськолижників несподівано завершив кар'єру

У четвер, 29 грудня, австрійський гірськолижник Маттіас Маєр оголосив про завершення кар'єри.

Це сталося за кілька годин до старту супергіганта на етапі Кубка світу в італійському Борміо, у якому 32-річний спортсмен мав взяти участь. Своє рішення Маєр пояснив слабкою формою цього сезону.

"Я провів чудовий минулий сезон із третім олімпійським титулом, і я добре почав цей. Я щасливий. Але з мене достатньо. Життя є життя, воно триває. Це був справді гарний час. Я маю подякувати австрійській лижній команді, яка так старанно працювала.Подивимося, що принесуть мені наступні дні", – сказав спортсмен у коментарі Eurosport.

Найбільшими успіхами 32-річного спортсмена є олімпійські золоті медалі у швидкісному спуску на Олімпіаді-2014 та в супергіганті на Іграх-2018 та 2022 років. Він став першим лижником, який виграв "золото" на трьох зимових Іграх поспіль. Також в його активі бронза у швидкісному спуску Пекіну-2022.

Протягом кар’єри здобув 11 перемог на Кубках світу, мав 45 подіумів.

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