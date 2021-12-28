Один із найтитулованіших клубів Франції виключений із національного кубка

Також участь у турнірі припинив й столичний колектив.

Двоє французьких клубів "Ліон" та "Париж" виключені з національного кубка .

Про це повідомляє пресслужба місцевої Федерації футболу.

Зазначимо, що подібне рішення пов'язано з діями фанатів, які затіяли масову бійку в перерві, яка призвела до того, що більша частина вболівальників опинилася на футбольному полі в очному протистоянні в рамках 1/32 фіналу турніру.

Командам вдалося провести лише перший тайм, який завершився з рахунком 1:1, після чого гра була скасована.

Як наслідок, Дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції покарав "Париж" проведенням наступних п'яти домашніх матчів без глядачів та штрафом у розмірі 10 тисяч євро. Фанати "Ліона" не зможуть відвідувати виїзні матчі команди до кінця сезону 2021/22. Також клуб отримав умовну дискваліфікацію на наступний сезон і має виплатити 52 тисячі євро штрафу.

Додамо, що через виключення обох команд "Ніцца" автоматично опинилася в наступній стадії змагань, адже саме вона мала грати з переможцем пари "Париж" – "Ліон".